В российском регионе нашли 5 тысяч незаконно живущих детей мигрантов

Lenta.ru

В Свердловской области нашли 5 тысяч детей мигрантов, которые проживают на территории незаконно. Об этом сообщила начальник регионального управления по вопросам миграции МВД России Мария Якушева, передает портал Е1.ru.

© Global Look Press

Она подчеркнула, что несовершеннолетние иностранцы, которые находятся в реестре контролируемых лиц, не могут оставаться в Свердловской области.

Якушева подчеркнула, что всего на территории Екатеринбурга и Свердловской области проживают 10 тысяч детей приезжих.

До этого стало известно, что в Тобольске девочка из Казахстана не сдала тест на знание русского языка.

В городском Департаменте образования разъяснили, что девочка не сдала экзамен, а сообщение об успешном прохождении испытания было недостоверным.

