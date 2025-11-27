В российском регионе нашли 5 тысяч незаконно живущих детей мигрантов

В Свердловской области нашли 5 тысяч детей мигрантов, которые проживают на территории незаконно. Об этом сообщила начальник регионального управления по вопросам миграции МВД России Мария Якушева, передает портал Е1.ru.

Она подчеркнула, что несовершеннолетние иностранцы, которые находятся в реестре контролируемых лиц, не могут оставаться в Свердловской области.

Якушева подчеркнула, что всего на территории Екатеринбурга и Свердловской области проживают 10 тысяч детей приезжих.

До этого стало известно, что в Тобольске девочка из Казахстана не сдала тест на знание русского языка.

В городском Департаменте образования разъяснили, что девочка не сдала экзамен, а сообщение об успешном прохождении испытания было недостоверным.