Голосование за столицу "Тотального диктанта – 2026" в РФ начнется в декабре

Народное голосование за столицу акции "Тотальный диктант", которая пройдет в 2026 году, стартует 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс- службу проекта.

Среди кандидатов будут представлены Обнинск, Псков, Улан-Удэ и Чита. Поддержать один из городов можно будет с 1 по 15 декабря на официальном сайте проекта.

Победитель примет у себя автора текста для акции и станет центром онлайн-марафона.

"Тотальный диктант" пройдет в 23-й раз 18 апреля следующего года. Автором текста к акции стал писатель Алексей Варламов. В настоящий момент текст о детстве поэта Александра Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, с ним работает филологический совет проекта.

В этом году диктант написали более 1,3 миллиона человек по всему миру. Очные площадки были открыты в 57 странах. Всего к диктанту присоединились 107 зарубежных городов. После проведения акции специалисты выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно.