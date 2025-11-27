23-летнего Андрея Косолапова (сценический псевдоним Макан) распределили в одно из самых известных подразделений Росгвардии — центр специального назначения «Витязь».

По данным телеграм-канала SHOT, Макан будет проходить службу в элитном отряде, который специализируется на борьбе с терроризмом, освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков. Подразделение имеет длительную историю участия в крупных операциях: в 2002 году бойцы «Витязя» участвовали в освобождении заложников во время событий в театральном центре на Дубровке.

Уточняется, что за годы работы не менее 16 спецназовцев получили звание Героя России.

Ранее сообщалось, что Андрей Косолапов получил повестку в армию в конце осени. После прохождения всех необходимых процедур его распределили в спецподразделение Росгвардии.