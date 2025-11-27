Самыми упоминаемыми в соцмедиа словами года стали "ИИ", "MAX" и "лабубу"

Первое место по упоминаемости в социальных медиа в 2025 году заняло слово "ИИ", на втором месте - "MAX", на третьем месте расположилось слово "лабубу". Об этом свидетельствуют итоги исследования компании "Медиалогия", передает ТАСС.

С января по ноябрь 2025 года число упоминаний в социальных медиа слова "ИИ" вышло за пределы 22,3 тысячи, "MAX" - 10,3 тысячи, а "лабубу" - 4,5 тысячи.

Критерии рейтинга строились на основании количества упоминаний слов в соцмедиа. Учитывались слова, которые недавно появились в русском языке, получили новые смысловые значения или дали рост упоминаемости на более чем 100% в сравнении с 2024 годом.

Всего в рейтинг упоминаний вошли 15 слов. За тройкой лидеров идут слова "имба", "окак", "брейнрот", "промпт", "сияй", "слоняра" и "прайм эра". Заметно реже упоминались такие слова, как "слоп", "договорнячок", "пу-пу-пу", "интервидение" и "свага".