В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© Газета.ru

Он добавил, что ограничения перестали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару», — говорится в сообщении.

Кореняко напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены угрозы беспилотной опасности. Он призвал дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Прошунин подчеркнул, что это касается и студентов.

28 ноября пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.