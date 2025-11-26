Уехавшие после начала СВО в США россияне массово возвращаются на родину

После начала спецоперации многие россияне переехали за границу, но теперь наблюдается обратная тенденция: они массово возвращаются в Россию из Соединенных Штатов.

По данным телеграм-канала SHOT, в интернете набирают популярность видео, где бывшие соотечественники делятся с подписчиками новостью о скором возвращении на родину или о том, что уже попрощались с Америкой. Подобные видеоролики стали новым веянием среди русских эмигрантов в США.

Релоканты отмечают, что среди основных факторов, повлиявших на решение вернуться, – высокая стоимость медицинских услуг, неоправданно дорогая жизнь и тоска по близким, приводящая к эмоциональному истощению и унынию. Возвращаются в основном семьи с детьми, рожденными в США и обладающими американским гражданством. В будущем эти дети смогут без проблем посещать Америку, получать там медицинскую помощь и образование.