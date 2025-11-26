Стали известны подробности последних дней жизни Шиловского

Актер Станислав Садальский рассказал о том, как прошли последние дни жизни режиссера и народного артиста России Всеволода Шиловского. Об этом Садальский рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Садальского, в последнее время он часто виделся с Шиловским, с которым они поддерживали дружеские отношения. Как уточнил актер, Шиловский очень плохо пережил смерть своей жены — это подорвало не только его эмоциональное состояние, но и здоровье.

«Он уже совсем слабый был, очень плохо чувствовал себя после смерти жены, да, в общем, получается, и не пережил ее уход. Спасибо ребятам из его театра, поддерживали как могли, кормили, лечили, соблюдали диету, ходили за ним, как за маленьким ребенком и днем и ночью», — сообщил Садальский.

Актер также добавил, что Шиловский всегда мечтал о своем театре, и перед смертью смог реализовать свою мечту.

Всеволод Шиловский запомнился российскому зрителю по своим ролям в фильмах и сериалах «Интердевочка», «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба» и других. В 1980 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1986-м — народного.

