Детский омбудсмен Титова прокомментировала ситуацию с рехабом в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова прокомментировала ситуацию с рехабом, в котором издевались над детьми.

© Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

«Не было намёков о том, что есть что-то подобное там. Сейчас устанавливаем личности детей, откуда они. Уже известно, что есть дети из Свердловской области и есть дети из других субъектов. Сейчас выясняем информацию, на каких основаниях дети находились в этом так называемом рехабе», — цитирует омбудсмена URA.RU.

По словам Титовой, детей из Свердловской области уже вернули родителям, а дети из других регионов пока находятся в госучреждениях.

Ранее глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что дети, над которыми издевались в рехабе на Урале, сами готовили себе еду, поэтому оставались полуголодными.