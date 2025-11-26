Гоблина попытались обокрасть в Европе

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что однажды его пытались обокрасть в Европе.

Об этом случае он вспомнил в эфире радио Sputnik, запись опубликована во «ВКонтакте».

«Испанские воры пытались меня обокрасть в Барселоне, чем вызвали у меня неподдельное недоумение. Они пытались украсть у меня телефон из переднего кармана», — рассказал блогер и назвал поведение воров немыслимым.

Пучков уточнил, что инцидент произошел во время новогодних праздников, которые он отмечал в Испании с родственниками. Блогер заявил, что ему не понравилось праздновать Новый год в этой стране.

«[Там] оказались сплошные католики, которым этот Новый год вообще по барабану. Пропал Новый год, я все проклял», — признался он.

Ранее Гоблин заявил, что не планирует посещать страны Европы. Блогер объяснил это введенными против него санкциями Евросоюза и соображениями безопасности.