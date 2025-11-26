В Государственном Русском музее произошел инцидент с тактильной копией короны времен Российской империи — три посетительницы сняли ее с постамента, по очереди примерили на себя, сделали фотографии, передает РЕН ТВ.

Филиал Государственного Русского музея, в котором прошла «императорская» фотосессия, находится в Михайловском (Инженерном) замке — бывшем дворце в центре Санкт-Петербурга. Он был построен по заказу императора Павла I на рубеже XVIII—XIX веков в стиле романтического классицизма по типу «замка на воде».

Журналисты заметили, что согласно установленным правилам, корону можно изучать на ощупь, однако снимать ее с места и надевать запрещено.

Z-активисты устроили скандал в музее современного искусства

Корона была создана московской мастерской Inclusive Division с использованием современных технологий. Специалисты изготовили трехмерную модель оригинала, напечатали ее на 3D-принтере и дополнительно укрепили конструкцию для многократного тактильного изучения.

Поверхность копии металлизирована и украшена стразами, имитирующими драгоценные камни исторического прототипа.

Напомним, что тактильные копии Большой императорской короны Российской империи и скульптурных портретов Павла I и императрицы Марии Федоровны были изготовлены в 2022 году.

Как сообщили тогда в пресс-службе Минкультуры РФ, теперь «посетители смогут прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя».