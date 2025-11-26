Шанс на долгую ремиссию: что известно о состоянии здоровья Дроздова

Телеведущему и доктору биологических наук Николаю Дроздову удалось достичь ремиссии после тяжелой борьбы с онкологией. Как ему удалось победить рак, что известно о его состоянии сейчас и как долго продлится ремиссия — разбиралась «Вечерняя Москва».

Перелом ребер и онкология

Состояние здоровья Дроздова начало стремительно ухудшаться в последние годы. В январе 2023 года он упал около своего дома и сломал семь ребер. Из-за того что они вдавились во внутренние органы, у телеведущего были сильные боли, кашель и проблемы с дыханием. Дроздов почти два месяца провел в больнице. В феврале того же года его выписали.

В августе 2023-го ученый обратился в клинику с жалобами на постоянные боли в животе. В результате обследования у него обнаружили новообразование в районе предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это злокачественная опухоль. Телеведущему пришлось пройти несколько курсов гормональной терапии.

Ремиссия и операции

Долгое и тяжелое лечение принесло свои плоды — к концу 2024 года состояние телеведущего значительно улучшилось. Однако в апреле 2025 года стало известно, что рост Дроздова сократился на 10 сантиметров из-за остеопороза, который ему диагностировали еще пять лет назад.

Летом 2025 года зоологу сделали операцию на колене из-за тяжкой формы артроза. Восстановление проходило тяжело — Дроздов страдал от сильных болей и практически не мог ходить. Из-за операции он потерял много крови, поэтому лечился в двух больницах, получал гормональные уколы и часто сдавал анализы.

В ноябре 2025 года его жена Татьяна сообщила, что телеведущий пошел на поправку — у него наступила ремиссия, а последние анализы показывают хорошие результаты. По ее словам, он вернулся к активному образу жизни, стал два раза в неделю посещать занятия по оздоровительной физкультуре. Его самочувствие сильно улучшилось после регулярных тренировок.

Кроме того, Дроздову необходимо следить за питанием и контролировать уровень потребления белка. Его привычное меню состоит из омлета на завтрак и творога на обед, а иногда он позволяет себе вегетарианский борщ. Также известно, что ученый отказался от приема лекарств, утверждая, что его состояние в норме и без них. Зоолог ограничивается лишь приемом цинка и витамина D.

Сколько продлится ремиссия

Продолжительность ремиссии у Дроздова зависит от многих факторов. Андролог, эндокринолог, научный сотрудник кафедры эндокринологии РУДН Александр Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что чем больше возраст мужчины, тем более вероятна длительная ремиссия.

— Конечно, многое зависит от вида опухоли и скорости ее деления. Есть такие, которые протекают довольно быстро, и вне зависимости от того, поражают они молодой организм или пожилой, они очень быстро выходят в ремиссию, — рассказал он.

При этом, по словам андролога, основная закономерность все равно заключается в том, что чем старше мужчина, тем выше вероятность устойчивой ремиссии.

— Это объясняется тем, что любые процессы в более взрослом организме протекают медленнее. В случае с молодыми людьми есть риск, что опухоль начнет быстро расти снова, достигнув опасных размеров, — считает Фомин.

Поэтому у Дроздова есть все шансы на продолжительную ремиссию и выздоровление, заключил эксперт.

