Планы ввести биометрию для прохода в российские школы оценили

Система, предполагающая использование биометрических данных для прохода в российские школы, не сможет заменить работу охранников образовательных учреждений. Об этом в разговоре с Рамблером заявил вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что для безопасного прохода на территории российских школ планируют использовать биометрические системы. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, отметил Григоренко. По его словам, биометрия заменит традиционные пропуска.

Решения с использованием биометрических данных в качестве пилотных проектов уже использовались в ряде российских регионов, и ситуация с безопасностью образовательных организаций там кардинально не улучшилась. Тут необходимо понимать, что задача, связанная с обеспечением безопасности образовательных организаций, должна решаться комплексно. Речь идет не только об использовании технических средств охраны, а о целом комплексе мероприятий, в том числе и о привлечении охранных организаций, работники которых соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

Российские школы не должны отказываться от охранников в случае внедрения биометрии для прохода в образовательные учреждения, подчеркнул специалист.

«Система, использующая биометрические данные для контроля доступа на территорию школ, упорядочивает проход учащихся, преподавателей и представителей администрации образовательного учреждения, которые предоставили соответствующие данные. Однако новая инициатива не дает ответа на вопрос том, что делать с людьми, биометрических данных которых нет в системе. Кто будет предотвращать их попадание на территорию образовательной организации? Что мы будем делать в случаях, когда через турникет будет пытаться пройти не учащийся образовательной организаций, а посторонний человек? Кто должен будет реагировать на эту угрозу? Не думаю, что неоткрывшийся турникет или загоревшийся на входе красная лампочка каким-то образом сможет остановить злоумышленника или родителя ученика, у которого есть претензии к образовательной организации и который хочет поконфликтовать с преподавателями или с представителями администрации школы. Ведь случаи бывают разные. Так, на объектах образования Москвы только в 2024 году с помощью работников охраны было урегулировано более 260 конфликтных ситуаций», - сказал он.

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что использование биометрии в школах нужно для более точного учета посещаемости, однако в борьбе с шутингом оно не поможет.