Должники смогут пожаловаться на звонки коллекторов на «Госуслугах»
Федеральная служба судебных приставов совместно с Минюстом утвердила форму заявления на незаконные действия коллекторов при взыскании долгов, которое можно будет подать на портале госуслуг. Соответствующий приказ ФССП опубликован на официальном портале правовой информации.
Форма заявления предназначена не только для должников, но и их представителей, и третьих лиц, общающихся с кредиторами от их имени, если коллекторы нарушили их права, выбивая долг по телефону.
В приложении к приказу приводятся описание типов реквизитов заявления, в частности типы документов, удостоверяющих личность, включая паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, удостоверение личности офицера, военный билета, справка об освобождении из мест лишения свободы, свидетельство о смерти и другие документы.
Также в нем дается описание реквизитного состава, составного типа данных и других сведений для заполнения формы.
Приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 года.