Должники смогут пожаловаться на звонки коллекторов на «Госуслугах»

Федеральная служба судебных приставов совместно с Минюстом утвердила форму заявления на незаконные действия коллекторов при взыскании долгов, которое можно будет подать на портале госуслуг. Соответствующий приказ ФССП опубликован на официальном портале правовой информации.

© Парламентская газета

Форма заявления предназначена не только для должников, но и их представителей, и третьих лиц, общающихся с кредиторами от их имени, если коллекторы нарушили их права, выбивая долг по телефону.

В приложении к приказу приводятся описание типов реквизитов заявления, в частности типы документов, удостоверяющих личность, включая паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, удостоверение личности офицера, военный билета, справка об освобождении из мест лишения свободы, свидетельство о смерти и другие документы.

Также в нем дается описание реквизитного состава, составного типа данных и других сведений для заполнения формы.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 года.