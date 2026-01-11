«Арендованные чувства»: сколько люди платят за близость

Одиночество в современном мире все больше набирает обороты. Люди страдают от отсутствия друзей, возлюбленных и родни. Поэтому на рынке стали появляться необычные профессии, которые помогают хотя бы ненадолго забыть об этом угнетающем чувстве. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Сын на час

В Китае появилась новая профессия — «сын на час». На эту роль нанимают мужчин, чтобы они проводили на прогулку, сопроводили в больницу, помогли по дому или просто поговорили. Особенно часто их заказывают пожилые люди, живущие вдали от семьи.

Первые «сыновья на час» появились благодаря жителю Даляня, который начал навещать одиноких людей в домах престарелых и делиться этим в соцсетях. Его примеру последовали сотни добровольцев. Сейчас в КНР работают уже более тысячи таких «детей на час». Стоимость таких услуг — от $70 до $350 за визит.

33-летний Акаи, бывший коллектор, рассказал South China Morning Post, что пришел в эту сферу после трагедии — он несколько дней участвовал в поисках пропавшей матери своего друга и увидел, насколько беспомощными могут быть пожилые люди. Теперь он охраняет клиентов по дороге из магазина, помогает им решать бытовые задачи, но чаще всего — просто слушает.

«Старики одиноки. Многим даже не с кем поговорить. Независимо от того, живут они дома или в домах престарелых, больше всего им нужно общение», — отметил Акаи.

Для многих «сын на час» — единственный источник общения за неделю. Исследования подтверждают пользу подобных контактов: регулярное общение снижает риск сердечно-сосудистых болезней, тревожности и депрессии у пожилых людей.

Глобальное одиночество: почему люди стали меньше общаться

Платный друг

Особой популярностью в мире пользуется услуга «друг на час». Люди за солидные деньги нанимают собеседников, когда им не хватает человеческого участия: поговорить, прогуляться, обсудить отношения или работу, поехать на мероприятие или просто посидеть рядом.

Запрос на такие услуги с каждым годом только растет — по данным российских сервисов, количество поисковых запросов «друг на час» увеличилось на 37 процентов за год. В Москве в этой сфере работают более 400 человек, в Петербурге — около 150.

Но почему люди готовы платить за разговор, когда есть соцсети, мессенджеры и бесконечные чаты? Ответ простой: цифровое общение не заменяет реального.

По данным ВОЗ, около 16 процентов жителей планеты испытывают хроническое чувство одиночества, и особенно сильно оно бьет по молодежи. Социальные сети расширяют круг контактов, но уменьшают глубину этих связей — качество общения падает, а потребность в доверии растет.

Сервисы «друг на час» существуют и за рубежом. Один из крупнейших — американский сайт RentAFriend, где можно найти человека, который составит компанию в путешествии, поможет освоиться в новом городе или просто поговорит по душам. По сути, это аренда эмоциональной поддержки без обязательств.

Объятия по тарифу

Даже люди, у которых есть семья и друзья, часто испытывают нехватку тактильного контакта. На этом фоне появилась новая должность — «профессиональные обниматели». Впервые эта идея зародилась в США в начале 2000-х, когда коучи Рид Михалко и Марсия Бачински создали в Нью-Йорке формат cuddle parties — групповых встреч, где люди могли в безопасной атмосфере обмениваться объятиями.

Со временем появилось более узкое направление с индивидуальным подходом. Обниматели изучают анкеты клиентов, предупреждают о платоническом характере контакта и подбирают комфортный формат взаимодействия.

«В нашей культуре прикосновения слишком часто связывают с романтикой. А многим нужно просто человеческое тепло», — известный «профессиональный обниматель» Саманта Хесс в интервью Parade. К слову, сеанс с ней стоит около $60 (4,8 тыс. рублей) в час.

Доказано, что объятия снижают уровень кортизола, улучшают работу иммунитета и помогают справляться со стрессом. Поэтому важно находить их источник, пусть даже и искусственным путем.

Существование целой индустрии «арендованных чувств» — не признак морального кризиса, как иногда пишут в соцсетях. Это скорее реакция общества на растущее эмоциональное истощение и нехватку человеческого участия. Однако это не отменяет того, что живое, искреннее общение остается незаменимым.

