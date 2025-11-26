АЦ ВЦИОМ: У большинства российских семей есть домашние животные

Значительное большинство - 70% - российских семей владеют домашними животными. Таков основной итог опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

При этом абсолютное большинство - 95% - респондентов считают, что домашние питомцы спасают пожилых людей от одиночества, а 89% утверждают, что животные учат детей ответственности.

Как показал опрос, 35% животных попадают в дом с улицы, 28% покупаются у заводчиков или в зоомагазине, а 8% питомцев люди берут из приюта.

"Наши сограждане воспринимают домашних питомцев как полноценных членов семьи, - прокомментировал директор Департамента социальных исследований АЦ ВЦИОМ Андрей Даудрих. - Эти теплые чувства часто распространяются не только на питомцев, но и на животных в принципе. Люди готовы помогать брошенным и больным животным: оплачивать лечение, искать передержку и заботливых хозяев. Мы хотим, чтобы наш мир стал добрее и дружелюбнее. Развитие инфраструктуры заботы о братьях наших меньших востребовано и поддерживается согражданами на самых разных уровнях".

С социологом солидарен совладелец компании "Четыре Лапы" Дмитрий Цыпин. Он отметил, что в России растет внимание к проблеме приютов для животных и обретения домашних животных не только у заводчиков. И назвал эту тенденцию позитивной.