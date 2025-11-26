"Сигма" или "пупупу": названы главные претенденты на слово года

Стали известны главные претенденты на слово года по версии портала Грамота.ру, пишет РИА Новости в среду.

По данным журналистов, среди самых популярных слов в 2025 году оказались "ред-флаг" (что означает тревожный сигнал), "сигма" (независимая, уверенная в себе личность) и "пупупу" (мемное восклицание, которое выражает эмоции в зависимости от обстоятельств, будь то замешательство, удивление или даже грусть).

Помимо этого, среди кандидатов на слово года оказались словам "лимб", "проявленность", "зумер", "слоп", "имба", "выгорание", "промпт", "слоп" и другие.