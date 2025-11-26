Названа причина смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского

Причиной смерти советского российского актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС рассказали в Театре-студии Всеволода Шиловского. Рак был обнаружен в апреле 2025 года, вскоре после смерти супруги артиста, известной арфистки Натальи Цехановской.

Жена Шиловского скончалась в феврале 2005 года. Коллеги режиссера вспоминают, что кинодеятеля это подкосило, он стал "таять" на глазах.

Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве, окончил Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева). Более 20 лет служил в МХАТе. Кроме театра активно снимался в кино и сериалах, писал сценарии. Среди киноработ - "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Валентина", "Миллион в брачной корзине", "Волокаламское шоссе", "Блуждающие звезды", "Аферисты", "Не все кошки серы" и другие.