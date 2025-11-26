Удаленка привела к сокращению словарного запаса россиян

Переход на удаленную работу повлиял на речь россиян - фразы стали проще, формулировка мыслей менее точной, словарный запас сократился. Такое мнение высказала логопед-дефектолог Елена Мельникова.

Специалист отметила, что обеднение речи - главное изменение, наблюдаемое у удаленных сотрудников. В онлайн-формате человек реже использует сложные конструкции, чаще ограничивается простыми словами и более короткими фразами.

"Когда живая коммуникация снижается, уменьшается и практика речи. Для тех, у кого были предпосылки к нарушениям дикции, это может проявиться быстрее", - отметила Мельникова в беседе с "Газетой.Ru".

Очень часто при общении онлайн речь частично заменяется такими визуальными элементами, как эмодзи и стикеры. По словам эксперта, это экономит время, но при этом снижает потребность формулировать мысли словами: люди чаще "дописывают смысл" картинками, сокращают фразы, пропускают нюансы.

Как исправить ситуацию? Мельникова рекомендует простые ежедневные практики, которые помогут поддерживать внимание и речь на должном уровне: чтение книг, живые диалоги с друзьями и коллегами (например, по телефону), отключение уведомлений в мессенджерах и выделение периодов полной концентрации.