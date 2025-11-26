Подмосковье завалило снегом

В столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров, сообщили синоптики портала «Метеовести».

К 9 утра среды, 26 ноября, на московской метеостанции Тушино был зафиксирован снежный покров высотой 1 сантиметр, на остальных точках снега не было. В Подмосковье снежный покров появился в Можайске (1 сантиметр), Ново-Иерусалиме (4 сантиметр), Дмитрове (6 сантиметров), Волоколамске и Клину (7 сантиметров). Известно, что в Ново-Иерусалиме при снегопаде видимость ухудшалась до 1 километра, а диаметр отложения мокрого снега на предметах составлял 5 миллиметров.

Выпадение снега фиксируется на большей части Подмосковья, за исключением самых южных районов, где идет дождь (Кашира, Коломна).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в столице в среду, 26 ноября, превышает норму на 5-7 градусов.