Большой театр не будет продавать билеты на «Щелкунчик» через кассы

Большой театр сообщил, что билеты на показы балета «Щелкунчик» на Исторической сцене не будут продаваться в кассах, а станут доступны только онлайн.

«Обращаем внимание, что в кассах билеты продаваться не будут! Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы», — сообщила пресс-служба театра.

С посетителей на входе будут требовать предъявление документа, удостоверяющего личность, а личные данные покупателя будут указаны в электронном билете.