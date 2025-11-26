Россиянам объяснили, что грозит за опоздание на работу из-за непогоды

Формально опоздание на работу — это нарушение трудовой дисциплины, но чтобы привлечь работника к ответственности, необходимо установить его вину, объяснил в беседе с RT адвокат Михаил Салкин.

«Если опоздание вызвано объективными причинами — отменой автобусного маршрута, массовым ДТП, перекрывшим дорогу, сильной метелью, гололёдом и иными обстоятельствами, которые работник не мог разумно предвидеть и учесть, выйдя из дома заранее, говорить о его вине сложно», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, Роструд в своих разъяснениях указывает, что сложные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной опоздания, и в такой ситуации привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя, добавил эксперт.

«Без вины дисциплинарное взыскание применять нельзя, но при этом неотработанное время, даже по уважительной причине, оплачиваться не будет — работодатель вправе не платить за фактически неотработанные часы», — объяснил Салкин.

Отмечается, что для подтверждения уважительности причин опоздания желательно собрать доказательства: взять справку у перевозчика, сохранить скриншоты уведомлений о задержках и отмене рейсов, новости о транспортном коллапсе.

«Важно своевременно информировать работодателя о предстоящем опоздании: позвонить, написать в мессенджер или на электронную почту, кратко описать ситуацию и по возможности предложить варианты компенсации — задержаться после работы, взять день за свой счёт и тому подобное. По прибытии на работу стоит спокойно дать письменное объяснение обстоятельств. Такая линия поведения заметно снижает риск конфликтов и появления формальных взысканий в личном деле», — заключила собеседник RT.

