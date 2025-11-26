Умер актер из «Каменской» и «Интердевочки» Всеволод Шиловский

Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский. Ему было 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Никаких подробностей ухода из жизни артиста пока неизвестно. Однако в июле Шиловский жаловался на плохое самочувствие. Он делился в беседе с журналистами, что больше двух месяцев мучился от болезни и ничего ему не помогало. Тогда актер описывал свое состояние как «тяжелое».

Предварительно, здоровье Всеволода Шиловского подорвалось после смерти жены Натальи Цехановской. Они прожили вместе 45 лет. Режиссер признавался, что тяжело переживал кончину супруги и сильно нервничал.

К слову, в фильмографии актера более 100 проектов. Одни из самых известных — «Интердевочка», «Каменская», «Ростов-Папа», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

