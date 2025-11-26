Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в Сибири и на Дальнем Востоке

Опасные явления погоды, такие как сильный ветер и осадки, прогнозируются в ближайшие дни в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Установление морозной погоды ведет к целому ряду негативных событий в регионах азиатской части страны", - отметил Роман Вильфанд, которого цитирует ТАСС.

Так, со среды в центральных и южных округах Красноярского края прогнозируется резкое изменение погоды: снег, метель, ветер до 20 м/с, понижение температуры на 10 градусов.

В Иркутской области пройдет сильный снег, ветер усилится до 22 м/с, что приведет к метели.

В Кемеровской области ожидаются мокрый снег, гололедные явления, ветер до 20 м/с, метель.

В Алтайском крае также прогнозируются гололедные явления и снег, в Хакасии - снег, метель, ветер до 20 м/с.

В Томской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в Республике Алтай - мокрый снег и снег, гололедное явление, метель.

На Дальнем Востоке, в Приморском крае, 27 и 28 ноября прогнозируются сильные осадки в виде дождя со снегом, выпадет около 15-30 мм. В регионе возможны сильные гололедные явления, налипание мокрого снега, гололед, снежный накат и ветер на побережье до 28 м/с, отметил научный руководитель Гидрометцентра.