На юге России общественники добиваются спасения советской мозаики

На юге России общественники бьют тревогу и добиваются сохранения уникальной мозаики советского периода.

Недавно в Ростове-на-Дону, в бывшем зоомагазине в переулке Университетском, 53, строители обнаружили удивительное мозаичное панно, на котором изображен подводный мир: рыбы, водоросли, ракушки и многое другое.

Как сообщил известный ростовский экскурсовод Игорь Нарижный, открытие было сделано во время капитального ремонта здания. Проводя подготовительные работы, строители наткнулись на панно, сделали несколько фотографий и выложили в социальные сети.

Автор работы пока неизвестен, но мозаика, несомненно, является частью культурного наследия Донского края. Искусствоведы отмечают сходство стиля мозаичной картины на Университетском со знаменитыми подземными панно Ростова-на-Дону. В советские времена мозаичные картины из истории Донского края произвели настоящий фурор и сделали пять переходов города уникальными арт-объектами. Эти панно создавала вручную бригада мастеров под руководством художников-самородков Юрия Пальшинцева и Юрия Лабинцева.

- Удалось пообщаться с арендатором здания. Итог: мозаику сбивать не будут. Наоборот, ведутся переговоры о ее реставрации. Дизайн-проект нового интерьера пересматривается, чтобы вписать артефакт не как помеху, а как центральный элемент, - сообщил Игорь Нарижный.

Увы, но не всем советским панно повезло, как "Подводному миру" на Университетском. На трассе М-4 "Дон", возле пересечения с дорогой Р-260, недалеко от остановочного пункта железной дороги Северодонецкая снесли мозаичную остановку с изображение донских станичников.

- Казака - лицом в землю, казачку четвертовали. Да, мозаика не самая крутая, но ведь люди делали ее своими руками, тратили силы, хотели украсить бесконечную трассу местным колоритом. Какое-то удивительное повсеместное стремление все крушить и ломать, а потом восхищаться другими городами и странами, как же у них все так красиво. Утрату культурного наследия в Ростове-на-Дону хотя бы можно успеть зафиксировать, но о том, сколько всего за последние десятилетие мы потеряли по всей области, можно только догадываться, - сообщает краевед Геннадий Крольман.

Тем временем

При реконструкции санатория "Мисхор" на Южном берегу Крыма будет сохранен крупный мозаичный комплекс советского периода с изображением морских обитателей. Крымские общественники были обеспокоены его судьбой и даже заподозрили, что мозаики 1980-х годов снесены во время ремонтных работ. В то же время под угрозой уничтожения находится художественное панно на стене пансионата "Алмазный" в Евпатории. Снос старых зданий уже начался, но владельцы согласились приостановить работы, пока мозаику не демонтируют.

Неравнодушные жители полуострова объединились в сообщество, чтобы попытаться сохранить многочисленные произведения мозаичного искусства, оставшиеся от советской эпохи. Ими в Крыму украшали остановочные павильоны, здания санаториев, уличные скульптуры. Однако теперь при реконструкции дорог остановки с мозаичными панно сносят, заменяя их на коробки из пластика и металла. К примеру, этим летом крымчане лишись украшенной мозаикой остановки у Воронцовского парка в Алупке.

Не менее трагичная судьба у мозаик на территории крымских здравниц. Уже утрачены панно в Евпатории на территории санатория "Мойнаки" и пансионата "Родничок", на стене кинотеатра "Космос" в Симферополе. Новые владельцы объектов решили, что так проще и дешевле, чем снимать и реставрировать объемное панно.

Но так происходит не везде. Мозаики "Мисхора" находятся в целости и сохранности, сообщили "РГ" в пресс-службе санатория. Их законсервируют на время строительных работ, а затем восстановят и дополнят. Они станут частью нового архитектурного пространства санатория.

Обширные панно на морскую тему были созданы в Мисхоре в 1984 году при оформлении детского игрового комплекса. На них изображены рыбы, осьминоги, медузы, морские коньки, волны и другие узоры.

"Все оригинальные элементы мозаик защищены и включены в утвержденную проектную документацию реконструкции", - отметили в здравнице.

Также на территории намерены создать новые мозаичные элементы в общем стиле с уже существующими работами.

Предположение о том, что автором мисхорских мозаик был скульптор Зураб Церетели, не нашло подтверждения. Руки знаменитого мастера действительно создали мозаичный комплекс, однако не в Крыму, а в Адлере. За это он был удостоен Ленинской премии. Над созданием мозаик в Мисхоре трудился коллектив советских мастеров, имена которых не сохранились для истории. Церетели как скульптор и архитектор участвовал в оформлении другой ялтинской здравницы - гостиницы "Интурист".

Мозаичное панно на фасаде пансионата "Алмазный" сейчас завалено грудой строительного мусора. Общественники хотят аккуратно снять его и отправить на временное хранение, пока для него не найдется новое место. Для этого они объявили благотворительный сбор средств и уже накопили более 85 процентов необходимой суммы.