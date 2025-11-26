Раскрыто шокирующее пророчество Григория Распутина

В условиях продолжающегося геополитического противостояния все чаще всплывают слова, приписываемые Григорию Распутину.

© РИА "ФедералПресс"

Его загадочная фраза о возможном начале третьей мировой войны вновь будоражит пользователей Сети на фоне разговоров о рисках глобального конфликта.

«Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел», – так звучат слова одной из самых загадочных фигур в российской истории.

При этом исследователи напоминают другую фразу Распутина:

«Я не знаю точно, кто я такой, но знаю точно: как только не станет меня, не будет в России и царей, погибнете все вы».

Именно ее приводят в качестве примера пророческого дара придворного целителя Романовых. В ней можно увидеть предзнаменование и его собственного убийства, и последующей революции, расстрела царской семьи, а также гражданской войны.

Распутин много странствовал по русским святым местам, посещал Афон и Иерусалим, вел долгие беседы с монахами и странниками. Позже, оказавшись рядом с царской семьей, он приобрел славу прозорливого советника. Например, в 1912 году он, по воспоминаниям современников, просил императора не вмешиваться в Балканский конфликт, что на два года отодвинуло начало Первой мировой. А в 1915-м предупреждал о необходимости обеспечить столицу хлебом, предчувствуя надвигающуюся революцию.

Несмотря на то что в советские времена образ Распутина намеренно демонизировали, его репутация «видящего» продолжала жить. Сохранились многочисленные записи его высказываний, хотя историки отмечают, что некоторые из них могли быть зафиксированы уже после событий и искажены.

Также ему приписывают упоминание о «высоких башнях по всему миру», внутри которых скрывается смерть. Когда эти сооружения будут разрушены, из них якобы вырвется «гнилая кровь, заражающая землю и небо». Современные интерпретаторы считают, что эти слова можно связать с атомными электростанциями и последствиями аварий на них.

Особое внимание вызывает его загадочное предупреждение о будущем научном открытии: он говорил, что наступит момент, когда человечество «обнаружит в колыбели чудовище из чудовищ – человека без души».

Одни полагают, что речь идет о генетическом редактировании, другие – о возможном клонировании людей, третьи – о создании искусственного интеллекта. Единого толкования нет, отмечает телеканал «Царьград».

Ранее было обнародовано пророчество Нострадамуса, оно вызвало шок у британцев.