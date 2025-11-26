Жители прифронтовых районов Запорожской области начали массово распродавать недвижимость по крайне низким ценам.

Как выяснило РИА Новости, обвал цен связан с продвижением линии фронта и ростом напряжённости в регионе.

Так, трёхкомнатную квартиру в Заводском районе города Запорожья можно купить всего за 199 тыс. гривен (370 тыс. рублей), а дом в Днепровском районе — за 33,7 тыс. гривен (64 тыс. рублей).

В сельской местности цены ещё ниже. Например, в селе Вольноулановское дачу продают за 12,5 тыс. гривен (24 тыс. рублей).

В селе Тарасовка дом с участком 25 соток предлагают за 40 тыс. гривен (77 тыс. рублей), при этом автор объявления предупреждает, что официально переоформить недвижимость не получится: «Продажа только я вам в руки документы, вы — деньги».

Тем временем подразделения «Востока» успешно продвигаются в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. 24 ноября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили н. п. Затишье в Запорожской области.