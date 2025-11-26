Время поиска работы через московскую службу занятости сократилось до 2 месяцев

Работу через московскую службу занятости в среднем можно найти за два месяца. Это рекордное время: в регионах на это требуется в среднем около пяти месяцев, следует из данных Росстата. С чем это связано и сколько работодатели готовы платить новым сотрудникам?

"В 2023 и 2024 годы средний период трудоустройства через московскую службу занятости составлял 3,1 месяца, а в 2025-м он сократился до 2,3 месяца", - рассказал "РГ" карьерный эксперт столичного центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

Почему же так заметно сократилось время поиска? Учитывая, что в банке вакансий имеется полмиллиона предложений, Семеренко уверен - работодатели попросту больше не могут выдерживать паузу и вынуждены принимать решения почти мгновенно, чтобы не упустить подходящего кандидата.

"Важно учитывать и обстоятельства соискателей: кому-то нужно трудоустроиться срочно, а другой может подыскивать подходящий вариант и год. Для тех, кто хочет сменить карьерный трек, в Москве предложат переобучиться по коротким программам в центре "Профессии будущего" в Печатниках, где всего за три месяца можно освоить востребованную профессию, например, электромонтера, машиниста электропоезда, повара или швеи. Подобные образовательные программы позволяют соискателям быстро найти работу", - отметил он.

Любопытно, что на фоне общего дефицита кадров одним из главных трендов стало увеличение спроса на женщин-специалистов. Более того, компании стали охотнее нанимать женщин на традиционно мужские позиции - водителей, охранников и операторов на производстве. "Это говорит о том, что борьба идет за все доступные трудовые ресурсы, а гендерные стереотипы постепенно уступают место экономической необходимости", - добавляет Семеренко.

Особенно остро нехватка персонала ощущается в крупном бизнесе, уточняет эксперт центра "Моя карьера" Юлия Беляева. "В промышленности наблюдается нехватка инженеров, механиков, операторов станков ЧПУ и других квалифицированных рабочих. Транспорт и логистика сталкиваются с дефицитом водителей всех категорий, а строительство испытывает потребность как в рабочих, так и в инженерах-строителях. В ИT-секторе спрос на программистов, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности стабильно превышает предложение", - рассказала она.

Компании стали охотнее нанимать женщин на традиционно мужские позиции - водителей, охранников и операторов на производстве

Спрос и дефицит напрямую влияют на зарплатные предложения. К самым дефицитным относятся ИТ-специалисты всех уровней, водители, машинисты и, конечно, рабочие - сварщики, токари, монтажники, фрезеровщики, операторы станков ЧПУ. "Доход опытных специалистов в ключевых отраслях достигает 400-500 тысяч рублей в месяц. Например, специалист по аргонной сварке в промышленности с опытом может получать до 500 тысяч. ИТ-сектор предлагает до 450 тысяч рублей руководителям команд разработчиков, финансовый сектор готов платить до 400 тысяч ведущим бизнес-аналитикам. Квалифицированные работники транспортной отрасли могут зарабатывать около 250 тысяч рублей", - заключила Беляева.