26 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

26 ноября в России отмечают День Георгиевского креста, а во всем мире празднуют Международный день сапожника и Всемирный день оливкового дерева. Православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста. Подробнее о торжествах, приметах, и знаменитых именинниках 26 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Георгиевского креста

26 ноября 1769 года Екатерина II учредила высшую военную награду Российский империи — орден Святого Георгия. Позже Александр I учредил Георгиевский крест, которым награждались солдаты и унтер-офицеры, отличившиеся на поле боя.

За время своего существования Георгиевский крест запрещали и возрождали вновь. В 1992 году он официально стал государственной наградой Российской Федерации.

Праздники в мире

Международный день сапожника

Этот неофициальный праздник отмечают дизайнеры, мастера, занимающиеся изготовлением и шитьем обуви, а также специалисты по ее ремонту.

Первое подобие обуви появилось еще в эпоху палеолита, когда люди догадались надеть на ноги кожу животных, а внутрь подложить солому — для защиты от повреждений и морозов. Много веков спустя обувные мастера научились делать поистине невероятные образцы. Например, женские туфли 1576 года, изготовленные из чистого золота и украшенные осколками метеорита, до сих пор считаются одними из самых дорогих в мире.

Всемирный день оливкового дерева

Этот день был ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы подчеркнуть культурное, экономическое, экологическое и социальное значение оливкового дерева.

Это дерево-универсум, которое сопровождает человека на протяжении многих тысяч лет. Благодаря непревзойденному долголетию и способности возрождаться буквально из пепла олива является символом постоянства: высаживая оливковые деревья и собирая их плоды, мы становимся звеньями в непрерывной истории человечества Одрэ Азуле генеральный директор ЮНЕСКО

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 ноября

День денежного дерева; Всемирный день устойчивого транспорта; День молока в Индии.

Какой церковный праздник 26 ноября

День памяти святителя Иоанна Златоуста

Иоанна Златоуста Церковь почитает в числе трех Вселенских святителей и учителей, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Его перу принадлежат толкования на многие книги Священного писания, множество поучений и бесед на библейские темы, а также обращения против язычников и еретиков.

Согласно преданию, он родился около 347 года в Антиохии и получил блестящее образование. Когда ушла из жизни его мать, Иоанн принял иночество и посвятил себя написанию духовных трудов. Также он прославился как проповедник — за редкий дар красноречия Иоанна и прозвали Златоустом. Став архиепископом Константинопольским, святой начал борьбу с расточительством и взяточничеством властей, за что был отправлен в изгнание.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 ноября

День памяти мучеников Антонина, Никифора и Германа; День памяти мученицы Манефы Кесарийской.

Приметы на 26 ноября

По народному календарю, 26 ноября — Златоустов день. В старину в это время люди готовились к грядущим вьюгам и метелям. Все живое замирало, так что в ходу была поговорка: «На Златоуста все поле пусто».

Дождь в Златоустов день предвещает богатый урожай на следующий год. Снегопад днем — предвестник вечерних заморозков. Порывистый ветер указывает на скорое потепление.

Кто родился 26 ноября

Российский актер получил широкую известность благодаря главной роли в сериале «Глухарь». Также он снимался в сериалах «Союз Спасения. Время гнева», «Склифософский», «Собор» и многих других. С 2024 года играет в Московском театре «Ленком Марка Захарова».

Американская певица, обладательница восьми премий «Грэмми». За артистизм и темперамент на сцене Тину Тернер прозвали Королевой рок-н-ролла. Также она значилась в десятке лучших танцоров мира, а журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности.

Кто еще родился 26 ноября

Рита Ора (35 лет) — британская певица; Прохор Шаляпин (42 года) — российский певец и шоумен; Антон Макарский (50 лет) — российский актер и певец.