Домогаров назвал произошедшее на гастролях театра Моссовета дном

Выход директора театра Моссовета на сцену на гастролях Тунисе возбудила и сам театр и профессионалов. Александр Домогаров, который оставил театр с приходом туда нового руководства, первым прокомментировал этот факт.

Вначале на странице в своём ТГ канале народный артист России объяснил, что старается никак не касаться и ничего не писать о театре, где раньше работал….

«Конечно нужно уметь «отрезать» и никогда больше не возвращаться в ту жизнь. И я честно пытаюсь это сделать и так жить…Но ведь с этим периодом моей жизни связанны и очень хорошие и самые добрые воспоминания…»

А дальше со всем своим темпераментом выдал.

«Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ!!! - пишет Домогаров, специально выделяя смысловые для себя места заглавными буквами. - Я НЕ МОГ в это поверить, потому что это было бы слишком АБСУРДНО, чтобы оказаться правдой…Этого просто НЕ МОГЛО БЫТЬ……ЭТО - уже даже не катастрофа! Это страшные метастазы… Это уже ДНО…

Но это - ПРАВДА! И официальный отчет о гастролях в Тунисе на странице театра в Телеграмме тому подтверждение… С фотографиями и видео…

И им - ДАЖЕ НЕ СТЫДНО… ВОТ ЧТО ПРИВОДИТ В УЖАС! Даже не попытались это как-то скрыть… Как то НАГЛО солгать и попытаться объяснить зрителям что мол: «…… у нас страшное ЧП!» Перед гастролями внезапно заболел артист…мы в безвыходнейшем положении. Мы не могли сорвать такие важные зарубежные Гастроли…и о чудо! У нас появился человек, который спас ситуацию…». НЕТ! НАОБОРОТ…Мало этого! Они выставляют все это на показ… Как удачно проведенные гастроли…

А мб так и НУЖНО?! Мб послать к черту этику, совесть, честь…Ведь это только мешает жить….

Но почему мне за них ТАК СТЫДНО! И вот тут начинаешь серьезно думать: «ЕСТЬ БОГ!!! ЕСТЬ!!!» Какое счастье, что Бог меня увел из всего этого и я ушел! БОЖЕ! СПАСИБО!!!»