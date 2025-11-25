Скабеева обнаружила несостыковку в плане США по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта не сокращает численность ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале заявила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.

Она напомнила, что Киев согласился на план США. По словам Скабеевой, это «звучит как сенсация и прорыв», но на самом деле это не так.

«Появились нюансы: Украина согласна ограничить численность своей армии до 800 тысяч человек. Новость публикует Financial Times. Похоже на бред или блеф: дело в том, что украинская армия и сейчас составляет 800 тысяч человек», — написала она.

Скабеева отметила, что Россия начала демилитаризацию Украины, когда численность ВСУ составляла 250 тысяч человек.

«То есть нынешние 800 тысяч Москву, естественно, не устроят», — уверена она.

Телеведущая назвала данный пункт плана «очевидной провокацией».