Валерий Гергиев ответил на вопрос о прахе Плисецкой и Щедрина

Гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев ответил на вопрос о том, правда ли прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Гергиева, он не присутствовал на церемонии прощания, поэтому не может говорить о том, что стало с останками Щедрина и Плисецкой. При этом он добавил, что к этой теме лучше «вернуться через месяц», когда завершится фестиваль «Майя и Родион» в их честь.

«Могу так ответить: меня там не было. Давайте вернемся к этой теме через месяц. В конце фестиваля. Тогда все узнаете», — заявил он.

Родион Щедрин умер 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет. Его супруга Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года. Ранее народный артист России Андрис Лиепа заявил, что прах супругов был частично развеян над Окой в узком кругу друзей и близких.