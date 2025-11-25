Издательство "АСТ" назвало самых востребованных авторов

Российские классики Александр Пушкин, Федор Достоевский и Михаил Булгаков стали самыми популярными авторами за 35 лет существования издательства "АСТ". Об этом сообщила во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилею издательства, его генеральный директор Татьяна Горская.

"Когда-то мы создали серию "Эксклюзивная классика", которая стала популярной среди читателей. За годы ее существования было издано около 70 млн экземпляров книг классической литературы. Это подтверждает, что классика остается актуальной и востребованной. Топ возглавили Достоевский, Булгаков и Пушкин", - сказала она.

Так, произведения Федора Достоевского были проданы тиражом в 21 млн экземпляров, а продажи книг Михаила Булгакова составили 14 млн штук. Замыкает топ продаж Александр Пушкин с 12 млн экземпляров.

"Мы стремимся развивать традиции семейного чтения и сохранять русскую литературу для будущих поколений", - дополнила Горская.

В свою очередь, президент издательской группы "Эксмо АСТ" Олег Новиков отметил, что в лидерах продаж также находится литература нон-фикшн.

"Тиражи и продажи в сегменте нон-фикшн тоже измеряются миллионами. Внутри самого нон-фикшн также наблюдаются изменения трендов. Если ранее в моде была эзотерика, то сейчас она отошла на второй план, уступив место темам, связанным с технологиями, здоровьем и медициной. Также всегда остаются популярными обучающие и развивающие проекты, такие как электронные словари и разговорники. Это направление, казалось бы, должно было исчезнуть, но тем не менее "АСТ" удалось его сохранить", - обратил внимание он.

Кроме того, во время пресс-конференции было озвучено, что за 35 лет издательство выпустило свыше 400 тыс. наименований книг суммарным тиражом в 1,5 млрд экземпляров. Доля отечественных писателей при этом составляет 70%.

О популярности российских писателей за рубежом рассказал сербский писатель-фантаст Горан Скробонья.