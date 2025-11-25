Скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Горшков

Директор Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) Михаил Горшков скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в институте.

Там отметили, что Горшков был советским и российским ученым, исследователем, педагогом и лидером социологического сообщества, «деятельность которого оставила неизгладимый след в науке и общественной жизни России». Он не дожил всего месяц до своего 75-летия.

Михаил Горшков был членом президиума академии и удостоен Государственной премии России.

Он разработал и внедрил в отечественную науку методологический инструментарий «социологии реальности», который превратил ее из описательной дисциплины в действенный инструмент познания и терапии общества. Горшков считал, что социология — это публичная наука, которая говорит с обществом на понятном языке, выполняет гуманитарную миссию и помогает противостоять манипуляциям.

