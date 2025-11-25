Российский педагог назвала ученика «ишаком» и «тупой свиньей»

В Оренбурге учительница не смогла справиться с эмоциями и сорвалась на ученика во время урока. Об этом сообщает «UTV | Оренбург» в Telegram-канале.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись с урока физики в школе №47, на которой, по утверждению приславшего его человека, педагог позволяет себе грубости в отношении мальчика. За минуту, попавшую на запись, учительница называет юношу сначала «ишаком», затем «тупой свиньей».

«Такие ситуации не единичны, они регулярно повторяются из урока в урок. Этот «учитель» назвал упитанного ученика толстым, цитирую: «жирный, сел сюда». И на ее высказывания никто не обращает внимание, потому что в другом случае к ученику будет предвзятое отношение», — рассказал источник СМИ.

В местном управлении образования отреагировали на запись и заявили, что уже проводят проверку.

