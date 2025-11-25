Студентам МГУ пришлось прийти на пары с обогревателями. Так учащиеся решили справиться с холодом в аудиториях, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На дискомфорт в помещениях пожаловались в главном корпусе университета на Ленинских горах. Температура в некоторых аудиториях опустилась ниже плюс 16 градусов Цельсия. Сквозняк на верхних этажах здания, по словам студентов, возник из-за ремонта.

При этом в аудиториях нет отопления, а руководство университета не реагирует на жалобы. В итоге на занятия пришлось приходить в зимних куртках и шубах. Некоторые студенты даже взяли с собой переносные обогреватели. Учащиеся опасаются, что находиться в помещениях станет невозможно, когда в Москву придут морозы.

Ранее россиянам рассказали, почему в квартире может быть холодно даже при работающем отоплении. Причиной могут оказаться старые или неочищенные радиаторы, проблемы с индивидуальным тепловым пунктом или завоздушивание системы отопления.