Россиянам назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире

На данный момент нет строгих законодательных ограничений по содержанию собак в квартире, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Недавно депутаты выступили с предложением установить норму в 18 кв. м жилья на одно взрослое животное, напомнил специалист.

«Пока инициатива находится на стадии рассмотрения. Однако крайне важно учесть, что все собаки очень разные по размеру, и предложенные нормы, как и квартирные условия в целом, соответственно, подходят не всем одинаково», — отметил он.

Стандартно мы не рекомендуем заводить в квартире крупных и активных по природе собак, продолжил Голубев.

«У всех жилищные условия очень разные, но, скажем, среднеазиатской овчарке, сенбернару, немецкому догу или тибетскому мастифу будет трудно даже в огромном помещении. В лифт с ними зайти тоже довольно проблематично», — пояснил он.

К тому же, городская инфраструктура, хотя и развивается с каждым годом, всё-таки не рассчитана на огромных собак, добавил эксперт.

«Лайки, несмотря на средние размеры, тоже не подойдут для городских условий, если хозяин не готов уделять их физической активности много времени. Аналогично сибирские хаски. Если они не будут выплёскивать энергию, то разрушений в доме не избежать», — подытожил он.

