Стало известно, когда и где состоится прощание с Валентиной Шарыкиной

В минувшее воскресенье, 23 ноября, оборвалась жизнь заслуженной артистки РСФСР Валентины Шарыкиной. Знаменитой пани Зосе из фильма «Кабачок 13 стульев» было 85 лет. Известно, что причиной смерти звезды стала тяжелая болезнь, с которой она боролась продолжительное время. Новость о кончине Валентины стала большим потрясением для ее коллег, поклонников и всего театрального сообщества.

Сегодня была рассекречена дата и место проведения траурной церемонии. Как сообщается в Telegram-канале Театра сатиры, прощание с Валентиной Шарыкиной состоится завтра, 26 ноября, в стенах ее родного театра на Триумфальной площади 2, стр. 1. Руководство приглашает всех желающих почтить память выдающейся актрисы и проводить ее в последний путь. Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени.

Ранее от имени коллектива Театра сатиры был составлен некролог. В нем говорилось о том, что смерть Валентины Шарыкиной стала невероятно печальным событием. Артистка посвятила служению этому месту всю свою профессиональную жизнь. В труппу театра она была принята в 1962 году. На счету звезды множество постановок и ролей в кино.