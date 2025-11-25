Матвиенко предложила рожать детей сразу после совершеннолетия

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что в российском обществе необходимо стремиться к ситуации, когда раннее родительство, сразу после наступления 18 лет, станет общепринятой «нормой», в отличие от существующей тенденции рождения первенцев ближе к 30 годам. По мнению главы Совета Федерации, мерилом успеха человека должна быть его крепкая, любящая и многочисленная семья.

В интервью "МК" она заявила, что ключевой задачей в демографической политике является кардинальное изменение общественного сознания. По ее словам, общественное признание и уважение должны завоевывать люди, создавшие крепкую и большую семью. Она подчеркнула, что родительство должно войти в моду, а раннее рождение детей, сразу после совершеннолетия, должно стать обычным явлением, в противовес текущей ситуации, когда большинство пар откладывают этот важный шаг до 28-29 лет.

Матвиенко акцентировала внимание на том, что не стоит откладывать рождение детей на неопределённый срок. По ее мнению, время может быть упущено по разным причинам, в том числе медицинским. Глава СФ процитировала известное выражение Владимира Путина, назвав его "крылатой фразой": "Отцовство и материнство, дети - это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом". Она полностью разделяет эту точку зрения.