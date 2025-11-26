Похороны Плисецкой и Щедрина обернулись грандиозным скандалом

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года. Балерина завещала сохранить ее прах до тех пор, пока не умрет Родион Щедрин. Муж пережил балерину на 10 лет, композитор скончался 29 августа 2025 года.

Похороны Плисецкой и Щедрина обернулись грандиозным скандалом
Целое десятилетие Щедрин хранил прах любимой, чтобы воссоединиться с ней после смерти. Композитор и барина просили, чтобы их останки соединили вместе и развеяли над Россией. Последнюю волю композитора и балерины исполнили 25 ноября. Как сообщил ТАСС Андрис Лиепа, прах артистов был развеян над Окой. Место было выбрано не случайно. Майя Михайловна и Родион Константинович познакомились на вечере в доме Лили Брик в Звенигороде. Прах Брик был так же развеян над Окой.

Однако столь романтичная траурная церемония обернулась скандалом. Выяснилось, что близкие Плисецкой и Щедрина не смогли попасть на похороны, потому что организаторы держали все в тайне.

Церемонией занимался немецкий фонд балерины и композитора, который не посчитал нужным не только сообщить друзьям и коллегам пары дату похорон, но также скрыл информацию о месте исполнения последней воли Плисецкой и Щедрина.

"Мы хотели при этом присутствовать, но, к сожалению, они все хранили в тайне, практически никто ничего об этом не знает. По крайней мере, я точно ничего не знаю о том, почему была выбрана именно Ока. Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается. Поэтому они держали это в тайне, чтобы из Германии все это привезти и организовать", – рассказал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда в беседе с "Абзацем".
