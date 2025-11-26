Похороны Плисецкой и Щедрина обернулись грандиозным скандалом

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года. Балерина завещала сохранить ее прах до тех пор, пока не умрет Родион Щедрин. Муж пережил балерину на 10 лет, композитор скончался 29 августа 2025 года.

Целое десятилетие Щедрин хранил прах любимой, чтобы воссоединиться с ней после смерти. Композитор и барина просили, чтобы их останки соединили вместе и развеяли над Россией. Последнюю волю композитора и балерины исполнили 25 ноября. Как сообщил ТАСС Андрис Лиепа, прах артистов был развеян над Окой. Место было выбрано не случайно. Майя Михайловна и Родион Константинович познакомились на вечере в доме Лили Брик в Звенигороде. Прах Брик был так же развеян над Окой.

Однако столь романтичная траурная церемония обернулась скандалом. Выяснилось, что близкие Плисецкой и Щедрина не смогли попасть на похороны, потому что организаторы держали все в тайне.

Тайная «дочь», связь с Кеннеди и потеря отца: факты из жизни Плисецкой

Церемонией занимался немецкий фонд балерины и композитора, который не посчитал нужным не только сообщить друзьям и коллегам пары дату похорон, но также скрыл информацию о месте исполнения последней воли Плисецкой и Щедрина.