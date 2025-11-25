Находящаяся под арестом Лерчек устроила беременную съемку с отцом ребенка. Избранник Валерии Чекалиной поделился кадрами в соцсети.

Осенью 2025 года стало известно о четвертой беременности блогерши. Как оказалось, Валерия находится на шестом месяце, а отцом ребенка стал тренер по танцам по имени Луис.

Влюбленные устроили романтическую фотосессию, во время которой продемонстрировали чувства. Валерия позировала в белом платье, подчеркнувшем живот, а Луис обнимал ее сзади.

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает», — высказался отец ребенка.

Луис поблагодарил Валерию и ее семью за доверие. Он пообещал, что станет их опорой в непростые времена.

Ранее сообщалось, что Лерчек не может расписаться с отцом будущего ребенка из-за домашнего ареста.