Прах композитора Щедрина и балерины Плисецкой был развеян над Окой

Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом ТАСС рассказал артист балета, режиссёр и продюсер Андрис Лиепа.

«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал он.

При этом он не стал уточнять время и обстоятельства данной церемонии.

В августе председатель совета Союза композиторов Александр Чайковский сообщал, что прах Щедрина и Плисецкой по их совместному завещанию будет развеян над Россией.

Композитор Щедрин скончался в ночь на 29 августа в клинике «Богенхаузен» в Мюнхене в результате обострившихся заболеваний.