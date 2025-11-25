Смогут ли племянницы Жириновского вернуть имущество

Вероятность того, что племянницы основателя ЛДПР Владимира Жириновского смогут вернуть утраченное имущество, крайне мала. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

Речь идет о договоре пожизненного содержания, который еще в 2016 году заключил Жириновский и его сестра Любовь Андреевна — она умерла в 2020 году. Племянницы политика, Елена Листопадова и Наталья Соколова, обратились в суд с требованием признать эту сделку недействительной, чтобы вернуть в наследственную массу квартиру сестры Жириновского.

Поскольку сам основатель ЛДПР к тому моменту был мертв, они подали иск к его наследникам — сыновьям Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорю Лебедеву). Суд первой инстанции отклонил их требования, а накануне Мосгорсуд подтвердил решение.

«Решение суда выглядит вполне обоснованным: если договор был оформлен корректно, получающая сторона исполнила обязанности, и нет доказательств существенного нарушения со стороны плательщика — то суд скорее откажет в признании недействительности», — заявил Жорин, комментируя ситуацию.

Он добавил, что в российском праве договоры ренты и договоры пожизненного содержания с иждивением регулируются особым образом: их можно оспорить, но условия для этого строгие. Практика показывает, что наследники получателя ренты редко добиваются успеха в оспаривании договора, если сам получатель при жизни не предпринял никаких шагов для этого.