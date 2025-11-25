Книга Симоньян вторую неделю подряд остаётся в топе продаж «Московского дома книги»

Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вторую неделю подряд остаётся в топ-3 лидеров продаж «Московского дома книги».

Об этом свидетельствует рейтинг продаж книжного магазина, опубликованный в его Telegram-канале.

На прошлой неделе, 17 ноября, произведение Симоньян заняло первую строчку рейтинга продаж. 24 ноября книга разместилась на третьем месте.

Как отмечала автор, роман повествует о том, «что произойдёт с человечеством через 60 лет» и «каким на самом деле будет конец света».

Маргарита Симоньян подчеркнула: все гонорары от продаж её книг до копейки направляются на помощь людям.