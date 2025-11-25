Черногория может ввести визы для россиян

Черногория намерена ввести визы для россиян к концу сентября следующего года. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство Подгорицы в Москве.

© m24.ru

"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года", – говорится в сообщении.

В настоящее время российские туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. При этом они должны иметь действующий паспорт.

Ранее премьер Черногории Милойко Спайич заявил, что страна в ближайшем будущем ужесточит свои визовые правила в соответствии с политикой Евросоюза. По его словам, роль российских туристов и инвесторов в последнее время значительно снизилась. Туристов из РФ все меньше, а объем недвижимости, которой владели россияне 15–20 лет назад, был значительно выше.

В начале ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Теперь россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.