Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Москву

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Super.

В аэропорту Внуково звезда раздала автографы поклонникам.

В Москве 32-летняя актриса представит свой новый фильм — «Два мира, одно желание». В широкий прокат картина выйдет 27 ноября.

По сюжета На первый взгляд, между юристкой Бильге и археологом Джаном нет ничего общего. Но впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто особенное. Дальнейшая жизнь отправила Бильге и Джана по разным дорогам, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку.

