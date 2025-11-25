Избитого и истощенного мальчика с годовалой сестрой нашли в российской квартире

В Якутии истощенного мальчика в синяках и его годовалую сестру обнаружили в квартире жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 ноября — жилец дома на Молодежной улице сообщил правоохранителям о подозрительном шуме и плаче детей, которые доносились из соседней квартиры. На место выехала участковый уполномоченный.

Когда сотрудница полиции прибыла, в жилище находились шестилетний мальчик, его годовалая сестра, мать детей и ее сожитель. При этом все руки малолетнего были в синяках — по словам ребенка, мать избивала его за то, что тот «падал».

В результате обоих детей поместили в педиатрическое отделение районной больницы. У мальчика диагностировали физическое истощение — при росте в 98 сантиметров он весит 13 килограммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.