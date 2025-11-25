Астролог “увидела” гибель пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае продолжает волновать общественность. Астролог провела расследование и сделала некоторые выводы.

Астролог-психолог Юлия Литвак провела собственное расследование, проанализировав звездные карты пропавшей семьи Усольцевых. По ее мнению, родители, Сергей и Ирина Усольцевы, скорее всего, уже неживы. А вот судьба их дочери под вопросом. Если ребенок жив, то, по предположениям, она находится в уединенном месте, возможно, населенном пожилыми людьми.

Эксперт также предсказывает, что виновники трагедии, если таковые будут установлены, могут быть найдены примерно в марте 2026 года.

Анализируя карты Сергея Усольцева, Литвак отмечает "жесткую квадратуру Нептуна на Солнце", что указывает на ощущение потерянности и пропажу при запутанных, странных обстоятельствах. Карта Ирины Усольцевой также демонстрирует напряженную конфигурацию, связанную с квадратурой Плутона на ее Солнце, предвещая сложные жизненные обстоятельства.

Что касается девочки, ее карта повторяет "отцовский сценарий" с квадратурой Нептуна на Солнце, но также указывает на ее интеллект и артистизм. Литвак резюмирует, что звезды указывают на странный, запутанный характер произошедшего, на невозможность противостоять внешним силам и фатальное стечение кармических факторов во время "коридора затмений", передает издание krsk.aif.ru.