Группа «Мураками» выступит с симфоническим оркестром

Утонченность и грациозность классических инструментов вкупе с рок мотивами — этой осенью группа «Мураками» покажет свой симфорок. В 2024 году команда презентовала в Москве концерт с камерным оркестром, а в 2025 поклонники «Мураками» увидят шоу с симфоническим оркестром, в составе которого ударные, струнные смычковые, медные и деревянные духовые. В столице концерт состоится 29 ноября в концертном зале «Москва».

Диляра Вагапова, солистка «Мураками»:

В прошлом году мы представили шоу с оркестром в Москве, и это было, мягко говоря, волнительно. Теперь мы возвращаемся с обновленной программой и с новыми аранжировками. Мечтаю, чтобы наша музыка звучала так, как мы себе ее представляем — ярко, мощно и с душой. За нашими спинами много профессиональных музыкантов и каждый вкладывает в это шоу не только свое мастерство, но и тонну эмоций. И знаете что? Благодаря этому у нас получается что-то действительно крутое. А группа «Мураками», ребята, именно об этом. О том, чтобы здесь и сейчас рождалось что-то прекрасное. Так что готовьтесь, будет жарко!

На протяжении более 20 лет группа «Мураками» пишет рок-песни о любви. На их счету 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», два десятка видеоклипов, а гастрольный график расписан на год вперед. Они работают над новым альбомом, постоянно экспериментируют: в творчестве команды можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты. И сингл «Олдбой», выпущенный совместно с группой «Слот» в 2025 году, тому подтверждение. Концерт с оркестром также был одним из экспериментов — теперь же перерос в полноценное концертное шоу.

— Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Для «Мураками» — это большое событие, трепет, волнение и предвкушение. Готовим партитуры и с нетерпением ждем репетиций с оркестром. Самое главное в этом — восторг, когда ты слышишь, как твоя музыка начинает меняться и раскрываться с классическими инструментами. Я убежден, что мы покажем свое творчество с новой стороны для наших фанатов, — добавляет гитарист «Мураками» Раиль Латыпов.

От хитов до нового материала, от привычного электрического звучания до масштабного оркестрового, от радости и восторга до удивительных открытий — не пропусти концерт-событие — группа «Мураками» с оркестром 29 ноября в Москве.

