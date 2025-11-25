Группа «Слот» объявила дату концерта в Москве

Этой осенью на столичных площадках альтернативная группа СЛОТ представит новое шоу — фанатов команды ждет презентация десятого студийного альбома «х10» и все хиты. В Москве концерт состоится 28 ноября в VK Stadium.

© Пресс-служба

Игорь Кэш, основатель и фронтмэн СЛОТ:

- Мы вас слушаем, слышим и благодарны за поддержку и возможность встречаться на крупных площадках. И этой осенью снова повторим – десятый и юбилейный альбом отличный повод для того, чтобы сделать мощное шоу в Москве. Это будет именно тот СЛОТ, который ждут те, кто ждет альбом. Конечно, сыграем и то, что мы всегда поем во весь голос, срывая глотки. До встречи!

Новый альбом СЛОТ поклонники ждали более четырех лет. Это не только самый долгожданный релиз, но и первая пластинка, записанная с новой солисткой — Дарьей Равдиной. Релиз альбома состоялся в ноябре 2025 и в пластинку вошло 11 треков, в том числе раннее выпущенные синглы «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания». По словам музыкантов, «х10» получился классическим для СЛОТ: как если бы соединить альбомы Septima (2016) и «Инстинкт выживания» (2021).

© Пресс-служба

Дарья Равдина, солистка СЛОТ:

- Я очень воодушевлена и испытываю волнение перед предстоящими презентациями в столице. Это огромный, важный шаг как в моей жизни, так и в жизни СЛОТ. Это наш общий труд, в котором каждый из нас сыграл большую роль. Песни получились разные, интересные. Я уверена, что каждый из слушателей найдет для себя «свою» особенную песню. Очень хочу как можно скорее разделить все эмоции, которые мы вложили в альбом вместе с нашими поклонниками на живых выступлениях.

С 2002 года группа СЛОТ выпустила 9 студийных альбомов, 3 мини-альбома, 5 сборников и 3 десятка синглов. Отметив 20-летие команды грандиозным туром, они постоянно удивляли поклонников концертными шоу. «СимфоСлот» и мэшап-шоу в коллаборации с коллегами по цеху вылились в полноценные одноименные альбомы.

© Пресс-служба

В 2024 году в СЛОТ произошли изменения: в команду пришла солистка Дарья Равдина, с которой музыканты отправились в масштабный тур «МАСТ ГО ОН» и за последний год представили шоу «Все в СЛОТ» и «Олдскулы свело».

Мощное электрическое звучание, невероятный обмен энергетикой между группой и зрителями, и, конечно, новые песни – не пропусти большое шоу СЛОТ 28 ноября в Москве!