Экс-участника «Дома-2» Чуева и актера Булку обвиняют в мошенничестве в ОАЭ

Экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева и актера Евгения Булку заподозрили в крупном мошенничестве, связанном с частной школой в ОАЭ. Об этом сообщили пострадавшие Telegram-каналу Shot. По их словам, россияне вложили около 100 миллионов рублей в развитие проекта, после чего организаторы исчезли.

© Соцсети

Пострадавшие рассказали, что Чуев и Булка вместе с партнерами привлекали студентов и преподавателей в «Школу будущего». Они обещали современные методы обучения и условия, подходящие для русскоязычных семей. Обучение стоило от 539 тысяч до 906 тысяч рублей в год. Родители утверждают, что в сентябре в школе отключили свет и воду, а в ноябре здание опечатали, после чего организаторы пропали.

Среди потерпевших оказались и российские учителя. Они сообщили, что ехали в ОАЭ ради полного пакета релокации, включая жилье, визы и разрешение на работу. Сейчас педагоги и родители обращаются за поддержкой в посольство.

Пострадавшие также рассказали, что в числе создателей проекта были Елена Сергеева и ее дочь Лариса. Обе ранее были осуждены в России за мошенничество, Сергееву уже задержали в ОАЭ. В отношении Чуева и Булки продолжается расследование, передает Telegram-канал.

Ранее российский криптомошенник обманул 70-летнюю жительницу Таиланда почти на 30 миллионов рублей.